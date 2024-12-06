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Sobasında Yanan Yaşlı Adam Hastanede Hayatını Kaybetti

Sobasında Yanan Yaşlı Adam Hastanede Hayatını Kaybetti
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Amasya'nın Taşova ilçesinde, sobanın yanında otururken kıyafeti tutuşan 90 yaşındaki Osman Gören, tedavi için götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Amasya'da evinde ısınmak için sobanın yanına oturduğu sırada kıyafeti tutuşarak yaralanan yaşlı adam, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Amasya'nın Taşova ilçesi Hüsnüoğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Gören (90), evinde ısınmak için yanan sobanın yanına oturdu. Bu sırada kıyafeti tutuşan yaşlı adam alevler içinde kaldı. Osman Gören'in feryadı üzerine yakınları odaya koştu ve yaşlı adama müdahale ederek söndürdü. Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Osman Gören, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, Gören'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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