Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı Zehirledi: 1 Ölü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Recep Tayip İnan (37), gece saatlerinde ısınmak amacıyla kovada yanan kömür ve odun közlerini içeri aldıktan sonra uykuya daldı. Ancak kovadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İnan, sabaha karşı iş yerine gelen arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede İnan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN