Sobadan sızan gazdan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti
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Ardahan'ın Göle ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi.
Ardahan'ın Göle ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi.
Göle ilçesine bağlı Çakıldere köyünde İmdat Çelik'ten (52) haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. Çelik'in evine gelen ekipler, Çelik'in sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Dumandan etkilenen eş Nursel Çelik ise ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çelik'in cenazesi, otopsi için Göle Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa