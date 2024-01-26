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Sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk hayatını kaybetti

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Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, evde bulunan 5 kişi de gazdan etkilendi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, evde bulunan 5 kişi de gazdan etkilendi.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 1. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dairede yaşayan Suriye uyruklu aileden haber alamayan komşuları bir yakınlarını aradı. Bunun üzerine eve gelen ailenin yakını kapıyı açtığında Ş.U. ve 7 yaşındaki Fatma Zehra Acuz'u hareketsiz vaziyette buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı ilk kontrolde ailenin evde bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Aile fertleri ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Fatma Zehra Acuz kaldırığı Konya Numune Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fatma Zehra Selçuklu Konya Güvenlik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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