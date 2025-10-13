Haberler

Sobadan Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Pide Ustası Hayatını Kaybetti

Sobadan Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Pide Ustası Hayatını Kaybetti
Nazilli'de sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 62 yaşındaki pide ustası Ertuğrul Salman, sevenleriyle uğurlandı. Olayda eşi de zehirlenirken, Salman hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden pide ustası 62 yaşındaki Ertuğrul Salman sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayladaki bağ evlerine giden Salman ailesinden haber alamayan yakınları eve geldi. Ertuğrul Salman (62) ve eşi Z.S.'yi (54) baygın halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ertuğrul Salman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ertuğrul Salman'ın eşi Z. Salman'ın ise ambulansla İzmir'e sevk edildiği buradaki tedavisinin ardından kendine geldiği ve Nazilli'deki hastaneye sevk edildiği, burada tedavinin sürdüğü öğrenildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemede ise ailenin sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Nazilli'nin sevilen pide ustalarından Ertuğrul Salman bugün meslektaşlarının ve sevenlerinin katılımı ile Yeşil Mahalle'de bulunan Gül Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Salman'ın cenazesi sonrasında Arslanlı Mahalle Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
