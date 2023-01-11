Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Dalaman ilçesinde sobadan çıkan yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi. Muğla'nın Dalaman ilçesinde sobadan çıkan yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, Dalaman ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emek Sokak'ta bulunan bir evde, sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangında ev kullanılamaz hale geldi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hürriyet Dalaman Muğla 3. Sayfa Haberler

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