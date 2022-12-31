Soba yakmak isterken evini yaktı

Konya'da bir kişinin soba yakmak istediği sırada odada bulunan malzemelerin tutuşması sonucu ev yandı. Yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Kavaklı Sokak üzerindeki bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı kerpiç evin birinci katında bulunan odada soba yakmak isteyen Cavit D'nin yaktığı ateşin odadaki eşyalara sıçraması sonucu evde yangın başladı. Alevleri söndürmek için kendi imkanları yetersiz kalan Cavit D. ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yangında alevlere müdahale etmeye çalıştığı sırada dumandan etkilenen Cavit D'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Cavit D. müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Evde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, Cavit D.'nin yakınları ise yanan evlerinin durumu karşısında gözyaşlarını tutamadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA