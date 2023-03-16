Soba fırınlarından uyuşturucu, yatak altından tüfekler çıktı

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik komando timleriyle düzenlenen operasyonda, yapılan aramalar sonucunda soba fırınlarından uyuşturucu, yatak altından 2 adet tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sultanhanı ilçesinde ilçede uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. İlçede geniş çaplı araştırma ve takip başlatan jandarma istihbarat ekipleri, tespit ettiği 5 şüpheliyi ve ikametlerini takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta süren teknik ve fiziksel takip sonucu yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma istihbarat ekipleri, jandarma komandolarla birlikte 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 3 adreste Kaput isimli narkotik köpeği ile yapılan aramalarda soba fırınlarının içinden 350 gram toz esrar, 65 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin ele geçirilirken, yatak altındaki bazadan ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 12 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.