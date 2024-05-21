Üye Girişi
Haberler

SMA hastası Ravza bebeğin kumbarasını çalan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da SMA hastası Ravza bebek için 10 farklı yolcu minibüsüne konulan kumbaraları çalan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

SMA hastası Ravza bebeğin kumbarasını çalan şüpheli yakalandı

BURSA - Bursa'da SMA hastası Ravza bebek için 10 farklı yolcu minibüsüne konulan kumbaraları çalan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi İsmetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Minibüs şoförleri SMA tip hastası olan 26 aylık Ravza Akkum için araçlarına koydukları kumbaralar ile bir nebzede olsa ona destekte bulunuyordu. Kimliği belirsiz şüpheli durakta park halindeki minibüslerin camını kırarak SMA hastası Ravza'ya yardım toplanan kumbaraları teker teker çaldı. Kısa sürede çaldığı kumbaralar ile sırra kadem basan şüphelinin pes dedirtirken görüntüleri izleyenlerin vicdanı sızladı.

Ekipler harekete geçti, şüpheli yakalandı

Başvuru üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ç.S.'yi merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde ikamet ettiği evde gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bebek Bursa Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title