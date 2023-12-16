Üye Girişi
Haberler

SMA Hastası Çocuğun Bağış Kumbarasını Çalan Hırsız Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Adana'da 6 yıl hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan kişi, bir internet kafede SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalınca yakayı ele verdi. Hırsızlık polisleri tarafından evinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalan hırsız kamerada

Yakalanan hırsızın 6 yıl 1 ay 'hırsızlık' suçundan hapis cezası olduğu öğrenildi

ADANA - Adana'da 6 yıl hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan kişi bir internet kafede SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalınca yakayı ele verdi. Söz konusu şüpheli bağış kumbarasını çaldıktan kısa bir süre sonra evinde Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Olay, 8 Aralık günü Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Abdulkadir İ. internete kafeye önce müşteri gibi gelip bir bilgisayarda oturdu. Şüpheli bir süre sonra kalkarak SMA hastası çocuk için konulmuş bağış kumbarasını çaldı. Bağış kumbarasını montunun cebine koyan şüpheli ardından kayıplara karıştı. Olay anı anbean işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibi Süleyman Ö. bağış kumbarasının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

"Bağış kumbarasını çalan kişi 6 yıl hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu"

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin adresini tespit etti. Daha önceden işlediği hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan Abdulkadir İ., bağış kumbarasını çalınca yakayı ele verdi. Hırsızlık polisleri söz konusu şüpheliyi evinde yakaladı. Emniyette sorguya alınan şüpheli, "Yakındaki metruk bir binada kumbarayı taşla kırıp, içindeki paraları aldım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Haberler

Bakmadan Geçme

Yeni Kuveyt Emiri kimdir, kaç yaşında? Kuveyt'in yeni emiri belli oldu mu? VALENCIA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia vs Barcelona CANLI, kesintisiz, şifresiz İZLE! 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? 1 Ocak'ta okul var mı, yok mu, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün? Tom Lockyer sağlık durumu nasıl? Bournemouth-Luton Town maçında bilinci kapanan Tom Lockyer ne durumda, iyileşti mi? BUGÜN (17 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 17 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SWM TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ KİM? SWM hangi ülkenin? SWM SUV fiyat listesi 2023! ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Çalışan emekliye 5000 ikramiye ne zaman yatacak? DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ: Dünyanın en güzel şehri neresidir? Dünyanın en iyi 100 şehirleri listesi 2023 Türkiye sıralaması kaç? KETAMİN İLACI NEDİR, yan etkileri ve zararları nelerdir? Ketamin kimlere verilir, tehlikeli mi? Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title