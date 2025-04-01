Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına olay yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı

İmamoğlu protestolarına olay yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı

TSK'dan ihraç edilen teğmenler harekete geçti
Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım

Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin çarpıcı açıklama
Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı! 63 öğrenciye burs

Hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı: Babasını kaybetmiş 50 çocuğa...

SMA Hastaları İçin Bağış Kumbarasını Çalan Hırsız Yakalandı

SMA Hastaları İçin Bağış Kumbarasını Çalan Hırsız Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir fırında SMA hastaları için bağış kumbarasını çalan 42 yaşındaki A.Ö. hırsız, polis tarafından yakın takibe alındı ve çok geçmeden yakalandı. Daha önce de hırsızlık suçundan kaydı olan A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da bir fırında SMA hastaları için konulan bağış kumbarasını çalan hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın, daha önce de hırsızlık suçundan kayıtları olduğu öğrenilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta merkez Yıldırım ilçesinde bir fırında meydana gelmişti. Şüpheli A.Ö. (42), ekmek alma bahanesiyle fırına girdi. Ekmek alan şüpheli A.Ö., çalışanların dikkatini dağıtmak için telefonla konuşuyormuş gibi yapmaya başladı. Bir süre sonra aradığı boşluğu bulan şüpheli, bir anda kumbarayı poşetin içine atarak uzaklaştı. Kumbaranın olmadığını fark eden çalışanlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Güvenlik kamera çalışmaları sonucu şüpheli A.Ö., kıskıvrak yakalandı. A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.