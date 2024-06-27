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Slovakya'da tren ve otobüs çarpışması: 5 ölü

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Slovakya'nın Nove Zamky bölgesi yakınlarında otobüsle yolcu treninin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi de yaralandı.

Slovakya'nın Nove Zamky bölgesi yakınlarında otobüsle yolcu treninin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Slovakya'da yolcu treni ile otobüs çarpıştı. Nove Zamky bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Slovakya medyası, kazaya karışan trenin Çekya'nın başkenti Prag'dan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gittiğini aktardı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, kurtarma ve sağlık ekipleri gönderilirken, acil servis tarafından yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenleri derin bir üzüntüyle anarken, ailelere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı. - BRATİSLAVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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