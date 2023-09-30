Slovakya'da Köpek Radar Kamerasına Yakalandı

Slovakya'nın kuzeydoğusunda bir radar kamerasına seyir halindeki bir aracın sürücü koltuğunda oturan köpek yansıdı. Aracın sürücüsüne para cezası verildi.

Slovakya'da seyir halindeki bir aracın sürücü koltuğunda oturan köpek radar kamerasına yakalandı.

Slovakya'nın kuzeydoğusunda bir radar kamerasına ilginç bir görüntü yansıdı. Slovakya polisinin paylaştığı fotoğrafta bir köpeğin seyir halindeki aracın sürücü koltuğunda oturduğu görüldü. Polis, aracın sürücüsüne para cezası verildiğini belirtirken, araç sürücüsü köpeğin aniden kucağına atladığını savundu. Ancak polis memurları radar görüntülerinde durumun öyle olmadığını ve arabada ani bir hareket görünmediğini söyledi.

Öte yandan, Slovakya polisi sürücülere araç kullanırken evcil hayvanlarını araç içinde emniyete almaları konusunda uyarılarda bulunurken, "Küçük bir hayvan bile araç kullanırken hayatınızı ve sağlığınızı tehlikeye atabilir" açıklamasını yaptı. - BRATİSLAVA