Skuter Kullanıcısı Dilara Gül'ün Ölümüne Neden Olan Kazanın Davasında Karar

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmaya, tutuksuz sanık Hakan Akçelik ve şikayetçi Arif Gül ile taraf avukatları katıldı. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporuna göre sanık Hakan Akçelik'in tali kusurlu olduğunun bildirildiğini tutanağa geçti. Rapora karşı söz verilen Dilara Gül'ün aile avukatı Muharrem Karaoğlan, "Adli Tıp Kurumu sarı ışıkta yavaşlamamayı, hız sınırlarını aşırı derece aşmasını ve maktulü görmesine rağmen bu hususları dikkate almamıştır. Üniversite bilirkişilerinden de rapor alınmasını talep ederim" dedi. Baba Arif Gül de rapora katılmadığını belirtti.

SANIK AVUKATI: RAPORLAR UYUMLU

SAVCI 6 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

"KESİNLİKLE GÖRMEDİM"

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

İddianamede, Osmanbey Halaskargazi Caddesinde 12 Temmuz 2022'de saat 00.10 sıralarında meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, skuter kullanan Dilara Gül'e çarptığı anlatılıyordu. Çarpmanın şiddetiyle skuterdan metrelerce uzağa düşen Gül'ün ağır şekilde yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyordu. İddianamede, skuter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik'in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edilerek Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu belirtiliyordu. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise skuter ile manevra ihlali yaptığı kaydediliyordu. Sanık Hakan Akçelik hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. 9 Aralık 2022'de trafik bilirkişisi refakatinde olay mahallinde keşif yapılmıştı.