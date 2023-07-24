Skandal görüntüler! Bakıma muhtaç kişiye eziyet edip o anları da kayda aldılar

İstanbul Silivri'de çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir bakımevinde çekildiği ifade edilen görüntülerde çalışanların bakıma muhtaç kişiyle dalga geçip o anları da kayda aldıkları görülüyor.

İstanbul'da Silivri'de hizmet verdiği öne sürülen bir bakımevinde çekilen görüntüler büyük tepki çekti. Bahsi geçen görüntüler bir hasta bakıcının yatalak hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görülüyor.

DOĞRU SÖYLE BENİ SEVİYOR MUSUN?"

Görüntüler bahsi geçen hemşire, yatalak hastanın başına geçerek "Doğru söyle beni seviyor musun?" diyerek hastanın yüzüne tokat atıyor. Bu sırada hasta güçlükle "Evet" yanıtını verirken, o anları görüntüleyen bir diğer hemşirenin ise gülme sesleri videoya yansıdı.

ELİYLE HASTAYA BASKI UYGULADI

Görüntülerin devamında da fiziksel eylemlerine devam eden hemşire, eliyle hastaya baskı uyguladı. Söz konusu kurumdan olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.