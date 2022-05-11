Şizofren hastasının Kızılay görevlilerine saldırdığı anlar kamerada - Haberler

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Şizofren hastasının Kızılay görevlilerine saldırdığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şizofren hastasının Kızılay görevlilerine saldırdığı anlar kamerada Hatay'ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları bulunan bir kişinin Kızılay binasına giderek görevlilere saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdıTürk Kızılayı İskenderun Şubesi, şizofren hastası kişi ile başı belada.

Şizofren hastasının Kızılay görevlilerine saldırdığı anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları bulunan bir kişinin Kızılay binasına giderek görevlilere saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Türk Kızılayı İskenderun Şubesi, şizofren hastası kişi ile başı belada. Son üç ay içerisinde üçüncü kez Kızılay binasına giderek görevlilere saldıran ve darp eden Murat Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Şizofreni hastası olduğu belirlenen ve raporu bulunan Murat Ö. Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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