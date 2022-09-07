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Siyah poşetin içerisinden binin üzerinde sentetik hap çıktı

3. Sayfa Haberleri

Siyah poşetin içerisinden binin üzerinde sentetik hap çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde elinde siyah poşet bulunan bir kişinin durumundan şüphelenen bekçi ekipleri, binin üzerinde sentetik hap ele geçirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde elinde siyah poşet bulunan bir kişinin durumundan şüphelenen bekçi ekipleri, binin üzerinde sentetik hap ele geçirdi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri, gece saat 03.15 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1217 sokak üzerinde, elinde siyah poşet bulunan bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek kendisini durdurdu. Yapılan kimlik incelemesinde Y.K. (32) olduğu belirlenen kişinin elindeki siyah poşet içerisinde ise bin 112 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ürünü olduğu öğrenildi.

Şüpheli Y.K. ve poşet içerisindeki haplar, Boğaziçi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık İzmir Konak 3. Sayfa Haberler

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