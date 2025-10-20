Haberler

Sivrihisar'da Sebze Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sebze yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücüsü hafif yaralandı. Kaza sonrası tırdan çevreye sebzeler saçılırken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, ilçenin Ankara yönündeki kara yolu üzerinde bulunan TŞOF Sivrihisar Dinlenme Tesisi yakınlarında meydana geldi. Sebze yüklü 06 DNF 618 plakalı tır, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçtaki sebzelerin bir bölümü çevreye yayıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, devrilen tırın kaldırılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa



