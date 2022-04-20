Sivil ekiplerden park ücreti isteyince yakayı ele verdi - Haberler

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Sivil ekiplerden park ücreti isteyince yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sivil ekiplerden park ücreti isteyince yakayı ele verdi

Şişli'de araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan ücret istediği tespit edilen şahıs, sivil polise yakalandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan ücret istediği tespit edilen şahıs, sivil polise yakalandı.

Şişli'de Rumeli Caddesi üzerinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan ücret talep edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye giden sivil trafik ekipleri, M.K. isimli şahsı gözaltına alındı. Sivil polis ekiplerinden ücret isteyince suç üstü yakalanan M.K'ye, "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem yapıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rumeli, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Haberler

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