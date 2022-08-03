Sıvı yağ hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sıvı yağ hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı

Sıvı yağ hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı

Eskişehir'de bir zincir market şubesinden sıvı yağ çalan 2'si kadın 3 şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı.

 - Güncelleme:

Eskişehir'de bir zincir market şubesinden sıvı yağ çalan 2'si kadın 3 şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı.

Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan zincir marketlerden hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kameralarını hiçe sayarak hırsızlık yapan 2'si kadın olmak üzere 3 şüphelinin hedefinde sıvı yağlar vardı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kimliklerini henüz tespit edilemeyen şüphelilerden birisinin elinde 2 tane büyük sıvı yağ şişesi ile marketin giriş kapısından çıktığı görüldü. Daha sonra diğer iki hırsızın da ellerinde 2'şer tane sıvı yağ şişesiyle giriş kapısına gittiği ve dışarıdan açılan kapıdan hızla çıkarak kayıplara karıştığı görüldü.

Hırsızlık yapmadan önce markette müşteri gibi davranan şüphelilerden birisinin raftaki ürünlerden bazılarını alıp tişörtünün içine sakladığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title