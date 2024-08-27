Üye Girişi
Haberler

Sıvı gübre yüklü tır kaza yaptı: 1 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta sıvı gübre yüklü tırın kaza yapması sonucu sürücü yaralanırken sıvı gübreler yola saçıldı.

Sivas'ta sıvı gübre yüklü tırın refüje devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, sıvı gübre üzere yola saçıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Seyfebeli geçidinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 33 DAP 57 plakalı sıvı gübre yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje düştü. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken tırın dorsesinde bulunan 25 ton sıvı gübrenin bir kısmı ise yola saçıldı. Yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Temizlik çalışmalarının arından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şampiyonlar Ligi gruplara kalma parası ne kadar, kaç milyon euro? Ferdi Kadıoğlu bonservis rekoru kırdı mı? Süper Lig transfer rekoru kimde, en pahalı transfer olan futbolcu kim? Free Palestine ne demek? Galatasaray Young Boys oyuncu puanları ve istatistikleri ne? GS-YOUNG stats! Sacha Boey bonservis bedeli ne kadardı? Boey kaç milyon euroya transfer oldu, ne kadara gitti? Ferdi Kadıoğlu hangi takımda 2024? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma transfer oldu, nereye gitti? Zaha neden kadroda yok, Galatasaray – Young Boys Zaha neden yok, sakat mı? S Sport CANLI izle! (GALATASARAY YOUNG BOYS) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport 4K canlı maç izle EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Ağustos EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! TRT Şampiyonlar Ligi frekansı ne? Galatasaray Young Boys maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Tabii neden açılmıyor? (ÇÖZÜMÜ) TRT Tabii neden donuyor, donma sorunu! Mertens yok mu neden yok, Galatasaray – Young Boys Mertens sakat mı? Jelert yok mu neden yok, Galatasaray – Young Boys Jelert sakat mı? Galatasaray Young Boys maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? TRT Tabii canlı izle! (4K) Galatasaray Young Boys Şampiyonlar Ligi kesintisiz donmadan HD şifresiz canlı izle! Sevil Üstekin kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı? TRT Tabii televizyona nasıl indirilir, TV'den nasıl izlenir? TRT Tabii TV'de var mı, hangi kanalda? Abdülkerim Bardakçı neden yok, Young Boys maçında neden oynamıyor? Yedek mi, cezalı mı, sakat mı? Vyse ne zaman gelecek, ne zaman kadroya katılacak?
title