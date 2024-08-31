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Siverek'teki silahlı kavgada 19 kişi gözaltına alındı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 19 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili 19 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Siverek'e bağlı Bayırözü kırsal mahallesinde, akraba aileler arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralanmıştı. Olay sonrasında, Siverek Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olaya karışan kişi ve kişileri tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışma ve operasyonda 19 kişiyi gözaltına aldı.

Siverek Jandarma Komutanlığında işlemleri devam eden zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Alınan bilgilere göre, soruşturmanın derinleştirildiği ve yeni gözaltıların devam edebileceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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