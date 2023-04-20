Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siverek'te yumurta büyüklüğünde dolu yağdı

3. Sayfa Haberleri

Siverek'te yumurta büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı.

Siverek'te yumurta büyüklüğünde dolu yağdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğleden sonra bağlayan sağanak yağmur, kısa sürede yerini dolu yağışına bıraktı. Özelikle kırsal ve yüksek kesimlerde etkili olan dolu yağışı ağaçlara, ekili arazilere zarar verdi.

Ahır çatısını deldi

Siverek ilçesine bağlı Eskigeçit Kırsal Mahallesi'nde etkili olan dolu yağışı, bir ahırın çatısındaki eternetini delerken, bir traktörde de maddi hasara neden oldu. Öte yandan şiddetli dolu Eskihan Kırsal Mahallesi caminin penceresinin camını kırdı. Meteoroloji vatandaşları uyararak, yağışların devam edeceğini bildirdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - 3. Sayfa

Şanlıurfa Siverek 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title