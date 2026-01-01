Haberler

Siverek'te karın ağırlığına dayanamayan sundurmalar çöktü: O anlar kamerada

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle iş yerlerine ait sundurmalar, biriken kar yükünün ağırlığına dayanamayıp çöktü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi, ancak olayda can kaybı yaşanmadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Karın ağırlığına dayanamayan sundurmalar çökerken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Siverek'te etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle, Buğday Pazarı'nda bulunan iş yerlerine ait sundurmalar, biriken kar yükünü taşıyamayarak çöktü. Çökme sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Sundurmaların çökme anı ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kar kütlesinin ağırlığıyla birlikte sundurmaların büyük bir gürültüyle çöktüğü anlar yer aldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
