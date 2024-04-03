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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Özel Harekat Polisleriyle Güvenlik Önlemi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cadde, sokak ve yolarda özel harekat polisleriyle yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre, terör örgütü üyelerinin eylem hazırlığı içerisinde oldukları yönünde ihbar alan güvenlik güçleri alarma geçti. Aralarında özel harekat polislerinin de yer aldığı ekipler, ilçe merkezinde bulunan adliye, kaymakamlık ve Şehit Nihat Karakoca Karakoluna çıkan Atatürk Bulvarı ile ara sokakları araç ve yaya geçişine kapattı. Güvenlik güçlerinin uzun namlulu silahlarla nöbeti sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Siverek Güvenlik Terör Polis 3.Sayfa Haberler

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