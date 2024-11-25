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Siverek'te Yangın Kuran Tır Kullanılamaz Hale Geldi

Siverek'te Yangın Kuran Tır Kullanılamaz Hale Geldi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan bir tır, yangın sonrası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan bir tır, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek çevredekilerden yardım istedi.

Yangın, kısa sürede tüm aracı sararken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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