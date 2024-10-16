Siverek'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirdi.

Siverek Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe merkezi ve uygulama noktalarında gerçekleştirdikleri çalışmalarda 450 gram skunk uyuşturucu, metamfetamin, yasadışı uyarıcı hap, bir miktar esrar, 6 adet tabanca ve 2 adet tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - ŞANLIURFA