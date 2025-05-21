Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 42 Gözaltı

Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 42 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 42 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile birlikte bazı silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
3. Lig ekibinin başkanı '135 milyon lira helali hoş olsun' diyerek görevini bıraktı

'135 milyon lira helali hoş olsun' diyen başkan istifa etti
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntü geldi, benzerlik gündem oldu
Özel hastanede dehşet! Tıbbi sekreter, eski eşi tarafından öldürüldü

Özel hastanede dehşet! Genç tıbbi sekreter pompalı tüfekle öldürüldü
ABD basını: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

ABD basını, Netanyahu'nun vurmaya hazırlandığı ülkeyi ifşa etti
Önce üzdü sonra sevindirdi! 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor

Önce üzdü sonra sevindirdi! 40 yaşındaki bu adam durmuyor
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Formda vücuduyla göz kamaştıran Ersoy, sırrını açıkladı
Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel

Eski yıldızına telefon açtı: Galatasaray'a gel
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.