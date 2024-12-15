Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken 17 kilogram skunk ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede Siverek'te gerçekleştirilen bir operasyonda 17 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA