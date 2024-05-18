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Siverek'te trafik kazası: 5 yaralı

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Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza Siverek-Şanlıurfa kara yolu 23. Kilometresinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siverek'te trafik kazası: 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza Siverek-Şanlıurfa kara yolu 23. Kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada Asmin G., Abuzer G., Güneş A., Senem G ve Mehmet U., yaralandı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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