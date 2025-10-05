Haberler

Siverek'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında saman yüklü bir kamyon, hastane yönünden çıkan bir taksiyle çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazanın ardından yol trafiğe açıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siverek-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki hastane kavşağında meydana geldi. Şanlıurfa yönünden seyir halinde olan saman yüklü kamyon, hastane yönünden çıkan taksiyle çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

