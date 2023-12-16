Siverek'te trafik kazası: 4 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Cuma G. idaresindeki 23 FD 244 plakalı otomobil ile Muhammed K. yönetiminde ki 34 FMG 317 plakalı hafif ticari araç, Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte Yasin G. ve Hikmet G. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.