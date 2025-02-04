Siverek'te trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır yönünden Siverek ilçe merkezine seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Şehit Polis Memuru Nihat Karakoca Karakolu önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA