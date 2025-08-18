Siverek'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 71 ACJ 323 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA
