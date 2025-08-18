Siverek'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Siverek'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 71 ACJ 323 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski oyuncusu tek başına antrenman yapıyor

Galatasaray'ın eski oyuncusu tek başına antrenman yapıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Felaket gibi görüntüler! Eski yol ortaya çıktı

Felaket gibi görüntüler! Eski yol ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.