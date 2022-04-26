Siverek'te su yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

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Siverek'te su yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siverek'te su yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Karacadağ karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Abdusselam Ş. yönetimindeki 63 AL 440 plakalı su yüklü tır, Karacadağ yolu 20'nci kilometresinde Lamih Ç'nin kullandığı 73 AL 710 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza sonucu tırda bulunan su kolileri çevreye dağıldı.

Yaralıların durumunu iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, Kaza, su, 3. Sayfa, Haberler

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