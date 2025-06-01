Siverek'te Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Siverek'te Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan G.Ö., hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan G.Ö., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, gece geç saatlerinde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, seyir halindeki bir araçtan bir iş yerine doğru silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan G.Ö. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen G.Ö. kurtarılamadı.

Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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