Siverek'te Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Siverek'te Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
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Siverek'te Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganlar için polis operasyon başlattı.

Siverek'te silahlı saldırı: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, seyir halindeki bir araçtan bir iş yerine doğru silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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