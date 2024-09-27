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Siverek'te Silahlı Kavga: 4'ü Çocuk 5 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Olayda pompalı silahlar kullanılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Siverek'te silahlı kavga kamerada: 4'ü çocuk 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu 4'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam geç saatlerde Siverek-Diyarbakır karayolu üzerinde, Sait Nursi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki grup arasında henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebeple kavga çıktı. Pompalı silahların da kullanıldığı kavgada, seken saçmalar 4'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişiyi yaraladı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis hastane ve olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa

Şanlıurfa Hastane Siverek Polis Çocuk Kavga

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