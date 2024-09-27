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Siverek'te Silahlı Kavga: 4'ü Çocuk 5 Yaralı

Siverek'te Silahlı Kavga: 4'ü Çocuk 5 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay, Siverek-Diyarbakır karayolu Sait Nursi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Pompalı silahların da kullanıldığı kavgada, seken saçmalar 4'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişiyi yaraladı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis hastane ve olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa Hastane Siverek Çocuk Kavga

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