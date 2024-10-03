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Siverek'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışanları tespit etmek için çalışmalara başladı.

Siverek'te silahlı kavga: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçenin Ayvanat Mahallesi 15 Metre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam geç saatlerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada N.S. ve E.Y. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak olaya karışan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Siverek'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa

Yerel Haberler Şanlıurfa Güvenlik Politika Siverek 3-sayfa Hukuk Polis Kavga

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