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Siverek'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Ayvanat Mahallesi 15 Metre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada N.S. (40) ve E.Y. (44) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak olaya karışan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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