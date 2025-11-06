Haberler

Siverek'te Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 8 Gözaltı

Siverek'te Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 8 Gözaltı
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, 8 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde husumetli taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Gülabibey Mahallesi 31. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden husumetli iki grup arasında bir evde çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Deniz Örnik adlı kişinin başından vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda, çatışma sırasında olay yerinde bulunan 8 kişi, kısa sürede tespit edilerek saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
