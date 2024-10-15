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Siverek'te Seyir Halindeyken Otomobil Alev Aldı

Siverek'te Seyir Halindeyken Otomobil Alev Aldı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil aniden alev alarak tamamen yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alarak tamamen yandı.

Olay, dün gece geç saatlerde Siverek ilçesine bağlı Kapıkaya (Bab) ile Yeditaş (Kelosk) köyleri arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, R.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Kısa sürede alevler otomobilin her yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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