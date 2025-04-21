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Siverek'te Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Paniği

Siverek'te Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Paniği
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, sürücünün aracı yol kenarına çekmesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Siverek-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 21 AGM 597 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilin motor kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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