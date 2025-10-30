Siverek'te Park Halindeki Otomobilde Yangın Paniği

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Olay, Siverek ilçesinin Seyfioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü ile çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleri ve su yardımıyla müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA