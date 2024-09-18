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Siverek'te Park Halindeki Otomobil Yandı

Siverek'te Park Halindeki Otomobil Yandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir sebepten yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına çevredekiler su hortumlarıyla müdahale etti, itfaiye ekipleri ise olay yerine gelerek yangını söndürdü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kime ait olduğu öğrenilemeyen park halindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor kısmında yanmaya başladı. Yangın, kısa sürede aracın her yerine sıçradı. Yangını gören çevredekiler, su hortumlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa İtfaiye Siverek

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