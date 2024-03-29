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Siverek'te otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada

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Siverek'te otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa2nın Siverek ilçesinde bir otomobilin, küçük bir çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuktan biri aniden yola fırlıyor. Karşı taraftan gelen otomobil sürücüsü çocuğu fark etmeyerek yola çıkan çocuğa çarpıyor. Metrelerce yerde sürüklenen çocuğun yardımına otomobil sürücüsü ile çevredekiler koşuyor.

Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siverek Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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