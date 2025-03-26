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Siverek'te Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sahibi öğrenilemeyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siverek'te otomobil alevlere teslim oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sahibi öğrenilemeyen otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Olay, gece geç saatlerde Siverek ilçesi, Bucak Köyü Karabıyık yolu üzerinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siverek'te Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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