Siverek'te Otobüste 5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu otobüsüyle batı illerine uyuşturucu taşındığı ihbarını alan jandarma, yaptığı aramada otobüste 5 kilo esrar ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Siverek Jandarma Komutanlığı, JASAT ile birlikte yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, özel bir firmanın şoförü ile muavini tarafından Diyarbakır'dan İstanbul istikametine uyuşturucu taşıdığı bilgisine varıldı. Diyarbakır'dan yola çıkan otobüs takip sonucu, gece Siverek otogarına giriş yaptığı sırada jandarmaya bağlı ekipler otobüste arama yaptı. Yapılan aramada 4 adet yuvarlak beyaz jelatine sarılı vaziyette toplam 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili otobüs muavini İbrahim H.Ç. gözaltına alınırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA