Siverek'te öğretmenler yine kaza yaptı: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siverek'te öğretmenler yine kaza yaptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Siverek'te öğretmenler yine kaza yaptı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 gün içerisinde meydana gelen 2 ayrı kazada öğretmenleri taşıyan araç takla attı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 gün içerisinde meydana gelen 2 ayrı kazada öğretmenleri taşıyan araç takla attı. İlk kazada 1 öğretmen hayatını kaybederken, son kazada ise 2 öğretmen yaralandı

Kaza Siverek-Viranşehir karayolu, Yücelen Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil Yücelen Kırsal Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak takla attı. Meydana gelen kazada Emine A. (31) ve Gözde Nur Y. (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, her iki kadının Viranşehir'de öğretmenlik yaptıkları ve Siverek'teki arkadaşlarını ziyaretten döndükleri öğrenildi.

Yaklaşık 3 gün önce de Siverek'te yine öğretmenlerin içinde olduğu bir otomobil takla atmış ve Güvenli Hakkı Bucak İlkokulunda görevli öğretmen Emrah Efe yaşamını yitirmişti - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title